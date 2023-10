Sormano, speleo rischia di finire assiderato nelle grotta del Pian del Tivano

Sormano (Como), 22 ottobre 2023 - Brutta avventura per uno speleo che ha avuto parecchi problemi a uscire dalla grotta Ingresso Fornitori, la più lunga della Lombardia con uno sviluppo che supera i 35 chilometri, a causa delle forti piogge dell’altra sera che hanno alimentato i corsi d’acqua sotterranei. Così lo speleo ha impiegato molto più tempo di quel che aveva preventivato a risalire in superficie, stremato per la difficoltà di doversi muovere in un ambiente reso ancor più insidioso dalla presenza di fango e acqua gelida, tanto da finire in ipotermia. Alle 20.30 all’ingresso della grotta sono arrivati gli uomini della delegazione Lariana del Soccorso Alpino che gli sono andati incontro per aiutarlo a riemergere. Per fortuna lo speleo era già a buon punto e con l’aiuto dei soccorritori è riuscito a tornare in superficie, uscendo dalla grotta alle 21.45.