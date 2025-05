Duecento letti da ospedale non utilizzati. Il dono di Regione Lombardia all’Ucraina

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso, ha approvato la cessione a titolo gratuito di 200 letti ospedalieri non utilizzati, attualmente stoccati negli spazi dell’ex ospedale Sant’Anna, all’Amministrazione Militare Regionale di Zaporizhzhia, in Ucraina, con cui è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa il 27 novembre scorso. L’accordo prevede attività di cooperazione internazionale per il sostegno alla popolazione colpita dal conflitto. I letti erano stati acquisiti nel 2020 da Aria Spa su mandato della Giunta regionale per fronteggiare l’emergenza pandemica, ma sono stati dichiarati inidonei. Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di Aria, dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento da parte del fornitore. Pa.Pi.