San Primo, incontro sul futuro

"Quale futuro per il Monte San Primo?". È il titolo dell’incontro pubblico organizzato dal coordinamento "Salviamo il Monte San Primo", con 37 associazioni, venerdì alle 20.45 a Magreglio, nella sala conferenze Museo del Ghisallo. Lo scopo è presentare il progetto "OltreLario: Triangolo Lariano meta dell’outdoor", pensato per il rilancio turistico di San Primo di Bellagio, nella versione modificata nello scorso gennaio dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio. "Un nuovo progetto – dice il Coordinamento – per il quale si prevede ancora di spendere, per la parte relativa allo sci, circa 2 dei 5 milioni di finanziamenti pubblici". Tra le opere sistemazione piste baby, innevamento artificiale, tre tapis roulant, un laghetto artificiale per i cannoni sparaneve e nuovi parcheggi. "Non si tiene conto della crisi climatica, che crea un aumento delle temperature anche invernali". Pa.Pi.