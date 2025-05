Picchia il marito. Fuga dai militari ora è in carcere

Ha picchiato il marito fino a mandarlo in ospedale, è scappata in auto dalla pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Menaggio, da Montemezzo, dove vive, fino a Colico, dove si è fermata. Infine è stata arrestata in carcere al Bassone con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni al marito e di resistenza a pubblico ufficiale. La pattuglia è intervenuta lunedì sera a Montemezzo, nell’abitazione di un uomo di 59 anni, che era stato aggredito e ferito alla testa dalla moglie, una donna di 50 anni di origine romena, da anni sposata con lui. La cinquantenne era già nota per condotte simili che avevano già richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Momenti in cui la donna perde il controllo e diventa aggressiva, come accaduto anche in quest’ultima occasione. Una volta arrivati a Montemezzo, i carabinieri hanno trovato il personale del 118 che medicava l’uomo, ma alla vista dei carabinieri la donna è scappata. È salita in auto ed è fuggita in direzione Alto Lago, inseguita dalla pattuglia di Menaggio fino a Colico, dove è stata fermata e portata in caserma a Menaggio, per essere arrestata. Il magistrato di turno della Procura di Como ha deciso di procedere con l’arresto e il trasferimento in carcere al Bassone di Como, in attesa della convalida. Nel frattempo il marito è stato portato all’ospedale di Gravedona per le cure che non ha potuto garantirgli il medico intervenuto a casa e per valutare la gravità della ferita alla testa.

Paola Pioppi