Sono arrivati i soldi. Si salverà la chiesa sul corpo franoso

GORNO (Bergamo)

Resta critica la situazione della chiesa parrocchiale di San Martino Vescovo a Gorno, in Val Seriana, chiusa dal 17 gennaio per problemi di stabilità che si sono aggravati. Gli stessi problemi di dissesto interessano anche la zona del vicino cimitero, dove sono in corso lavori di palificazione volti a consolidare il terreno. Sia la chiesa che il cimitero sorgono su un fondo franoso. "C’è molta sinergia con la parrocchia - spiega il sindaco Giampiero Calegari -, insieme lavoriamo per trovare una soluzione. Tre mesi fa abbiamo concluso un intervento di palificazione, che ha coinvolto un’area del cimitero e parte della zona attorno alla parrocchia. Ora è partito un 2° lotto per completare l’intervento che si protrarrà per 3 mesi. Si tratta di un investimento importante: 600mila euro per il 1° lotto, finanziato con fondi ministeriali e altri 660mila euro per la seconda parte, possibile grazie a un contributo regionale. Andremo a posare dei tubi per deviare il flusso dell’acqua ed evitare che passi sotto al cimitero: uno dei problemi principali sembra essere questo, anche per la chiesa. Una volta terminato l’intervento, sarà possibile creare un collegamento per far defluire lì anche le acque che passano sotto la parrocchiale". La comunità attende la fine dei lavori. La chiesa oltre che essere un luogo di fede, rappresenta un luogo d’incontro, come accade nei piccoli paesi. La notizia della chiusura preoccupa. Le celebrazioni sono state spostate in altre chiesette. "Ma non è la stessa cosa", diceil sindaco. Michele Andreucci