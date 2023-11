Ciclista travolto a Solbiate con Cagno: identificata la vittima. Chi era

Solbiate con Cagno, 27 novembre 2023 – Un urto improvviso e netto tra un’auto e una bicicletta che arrivava dalla direzione opposta. È morto così, sul colpo, Enrico Balzanello, 56 anni di Bregnano, nell’incidente avvenuto sabato alle 14.30 in via Battisti a Solbiate. Tuttavia l’identificazione della vittima è stata complessa e lunga, perché l’uomo non aveva con sé documenti.

Attraverso il suo telefono cellulare, i militari delle stazioni di Olgiate Comasco e Solbiate, intervenuti per i rilievi, sono risaliti ai familiari, riuscendo ad avere certezze solo in serata. Al momento la dinamica di quell’urto tragico, non è ancora stata chiarita.

È certo che il conducente dell’auto, 33 anni di Bulgarograsso, alla guida di una Volkswagen Golf, ha urtato la bicicletta, ma non è ancora chiara la posizione esatta di auto e bici al momento dell’impatto, e cosa abbia provocato l’eventuale spostamento o sbandamento di uno dei due mezzi, arrivando a posizionarsi davanti all’altro in quel preciso frangente che non ha consentito manovre improvvise per evitare la collisione.

In attesa di testimonianze o eventuali dettagli che possano orientare la ricostruzione, spetterà al magistrato di turno della Procura di Como stabilire quali accertamenti disporre, a partire dall’autopsia, atto dovuto in questi casi. Nel frattempo entrambi i mezzi coinvolti sono stati messi sotto sequestro.