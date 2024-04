Sognando la A. Il Como non ha le vertigini

Decisiva trasferta per il Como che a Catanzaro (alle 16.15) deve mantenere il secondo posto in classifica. Non ci sarà capitan Bellemo (al suo posto Braunoder) e Verdi ancora infortunato. L’unico dubbio per Roberts è se giocare con uno o due attaccanti. È probabile che venga riproposto, il 4-4-2 vittorioso contro il Sud Tirol, con Cutrone e Gabrielloni davanti, visto che gli azzurri devono provare a vincere per mantenere il distacco su Cremonese e Venezia. Nel caso si scelga una formazione più accorta, si tornerà al 4-2-3-1 con il solo Cutrone di punta. Braunoder e Abildaard saranno una coppia inedita a centrocampo, mentre l’unico ballottaggio sarà in difesa sulla sinistra fra Sala (favorito) e Ioannou.

Più di 300 tifosi lariani scenderanno in Calabria a sostenere la squadra. "Sarà una partita difficile - spiega Roberts alla vigilia . Loro sono saliti in B la scorsa stagione con grande anticipo e in questa hanno confermato tutto il loro potenziale. Giocano un gran calcio e anche loro hanno possibilità di salire in A, lo considero uno scontro diretto. Giocheremo davanti a un grande pubblico, non dovremo farci intimorire e dovremo rimanere calmi e fare molta attenzione alla fase difensiva"

(4-4-2): Semper; Iovine, Goldaniga, Odenthal, Sala; Strefezza, Abildgaard, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Gabrielloni