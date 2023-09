Smottamento a Foppi. Chiusa la strada. Disagi in tutta la valle dopo le forti piogge

Il sopralluogo di ieri mattina della Protezione civile e del geologo ha confermato la situazione critica. Così il sindaco di Gandellino è intervenuto con un’ordinanza: fino al 27 in via Foppi, all’altezza del civico 2, località Val Fosca, "al fine di poter valutare con ulteriore accuratezza – si legge nell’atto firmato da Flora Fiorina – è stata stabilita l’istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli". Il motivo del provvedimento in seguito allo smottamento causato dalle piogge, per cui 7 famiglie, in tutto 17 persone che si trovavano nelle loro case al di sopra della strada comunale, si erano trovate isolate.

La situazione fortunatamente in parte è rientrata. Le forti piogge si sono fatte sentire anche in media Val Seriana, con qualche disagio fino a Nembro. La piena del fiume Serio ha raggiunto il livello di guardia nella tarda serata, arrivando all’altezza di 2.40 segnalati all’idrometro di Cene: un’esondazione c’è stata sulla ciclopedonale tra Nembro e Pradalunga, monitorata dai volontari; fortunatamente non è stato necessario chiudere il ponte romanico di Nembro.

Ad Albino è crollata nuovamente la pista ciclopedonale nel tratto tra il parcheggio della stazione e la piattaforma ecologica, dove il passaggio per ciclisti e pedoni era direttamente sull’argine del fiume. Ad Albino si aspettavano le opere di consolidamento dell’argine, iniziate e interrotte diversi mesi fa, a carico dell’Ente della Regione Ersaf. L’area è stata transennata dalla Protezione civile. "L’Ufficio tecnico e l’amministrazione comunale hanno più volte sollecitato l’Ente regionale e la direzione dei lavori per il completamento delle opere – spiega il sindaco Fabio Terzi –. Lunedì l’Ufficio tecnico del comune di Albino invierà segnalazione sull’accaduto a Regione Lombardia".

Disagi anche in Val de Gru, tra Gazzaniga e Vertova. Una frana ha interessato la strada che porta nella vallata. Il sindaco Orlando Gualdi ha chiuso la strada e il sentiero, in quanto la frana scarica proprio verso il sentiero della Val Vertova. Situazione rientrata a Villa d’Ogna, dove venerdì la furia del Serio aveva costretto l’amministrazione a chiudere un tratto di ciclopedonale che costeggia il fiume.