Sinigaglia da Serie A. Sì all’ampliamento di tribuna e distinti. Partite davvero in casa

In attesa della prima vittoria in Serie A, ancora da venire, i tifosi del Como possono festeggiare il ritorno allo stadio Sinigaglia, “promosso“ come la squadra dalla Commissione di vigilanza che ieri ha dato il via libera alle partite casalinghe. La prima sarà il 14 settembre, alle 15 contro il Bologna. "In mattinata presso lo stadio Sinigaglia si è tenuta una riunione della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, al fine di verificare l’agibilità dell’impianto sportivo alla luce della richiesta di aumento di capienza per poter disputare le partite del massimo campionato di calcio - il comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri dalla Prefettura di Como - Dopo l’esame della documentazione integrativa presentata ed effettuate le verifiche si è svolto il sopralluogo dell’impianto sportivo, al termine del quale la commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità. Il settore distinti passa da 800 a 3.666 spettatori e per la tribuna centrale sono state previste dieci postazioni per disabili e altrettanti per i loro accompagnatori". In questo modo la capienza complessiva dello stadio è cresciuta a 10.584 persone. "Ringrazio tutti i componenti della Commissione provinciale di vigilanza, il Comune di Como e la società Calcio Como 1907 per l’impegno e la disponibilità dimostrate nel svariate riunioni che si sono svolte in questi mesi e sono culminate con il sopralluogo finale - ha sottolineato il prefetto, Corrado Conforto Galli - Questo è un tipico esempio di sinergia nel pubblico interesse, sono certo che verranno completate a breve le installazioni delle telecamere lungo il percorso viabilistico dell’area parcheggio ospiti fino allo stadio, nonché il loro collegamento con la sala operativa della questura".

Ha espresso la sua soddisfazione anche il sindaco Alessandro Rapinese, che ha partecipato al sopralluogo compiuti ieri mattina allo stadio dalla Commissione di vigilanza ricordando che era stato proprio lui, il 23 maggio scorso, all’indomani della promozione del Como in Serie A, a presentare la richiesta di ampliamento della capienza al Sinigaglia.