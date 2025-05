Si scorda di versare l’Iva. Scatta sequestro dei beni

Un mancato versamento di Iva per oltre 360mila euro, scoperto dalla Guardia di Finanza di Erba, è sfociato in un sequestro preventivo per pari importo a carico di un imprenditore di Carugo, a cui è stata congelata la disponibilità di diversi immobili e terreni e di un’auto. Il provvedimento è stato eseguito su richiesta della Procura di Como, ed emesso dal Gip, nei confronti di una società di capitali con sede a Carugo, e del suo rappresentante legale, ora iscritti sul registro degli indagati.

La decisione di procedere con il sequestro, si basa sulle risultanze acquisite durante le attività di indagine condotte dalla Compagnia di Erba della Gdf, che hanno consentito di accertare che la società destinataria del provvedimento cautelare, che opera nel settore dell’installazione di macchine e apparecchiature industriali e dell’allestimento di stand fieristici, non ha versato l’imposta sul valore aggiunto, relativa al periodo d’imposta 2022, secondo quanto previsto dalla dichiarazione fiscale che aveva presentato.

Le indagini si sono quindi concentrate sull’accertamento della soglia che fa scattare la rilevanza penale della condotta, come appunto appurato in questo caso: il legale rappresentante è stato quindi stato denunciato per omesso versamento di Iva, ed è stata proposta e accolta la misura di sequestro preventivo per equivalente, per l’intero ammontare dell’imposta evasa. Consentendo quindi di mettere sotto cautela i beni e i valori che, in caso di affermazione di responsabilità definitiva, andranno incontro alla confisca, scongiurandone la dispersione o alienazione.

Pa.Pi.