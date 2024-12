Si rende conto del raggiro. Anziana chiama la Polizia: evita truffa da 34mila euro

Dopo aver ricevuto un sms da una banca che l’ha insospettita, l’anziana donna ha avuto la prontezza di chiamare la Polizia. E così ha evitato di essere truffata. È accaduto nei giorni scorsi, quando una comasca ha ricevuto un sms di una banca che la avvertiva di un bonifico in uscita dal suo conto corrente, che avrebbe dovuto disconoscere. Dopo aver risposto al messaggio, chiamando il numero indicato, era stata tempestata di chiamate da un fantomatico maresciallo Colombo, che la invitava a pagare una certa somma. Sbagliando, ha così effettuato un bonifico di 34mila euro su un iban postale. Subito però la donna ha chiamato il 112: l’operatore ha convocato in Questura la vittima, per intervenire il prima possibile. Gli investigatori della Squadra Mobile si sono attivati con il servizio antifrode di Poste Italiane i cui operatori, grazie alla tempestività della richiesta pervenuta, sono riusciti a bloccare il conto corrente del beneficiario. Pa.Pi.