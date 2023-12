Si perdono nella neve. Recuperati dall’elicottero

Operazioni di recupero, da parte di un elicottero di Areu proveniente da Como, nella serata di ieri per due escursionisti rimasti bloccati in località Alpe Campo, a circa 2000 metri d’altezza, in territorio comunale di Samolaco.

Volevano raggiungere il passo del Ledù, ma a causa di circa mezzo metro di neve fresca hanno perso le tracce del sentiero e, non riuscendo più a orientarsi, hanno chiesto aiuto.

Si sono messi in movimento, per soccorrerli, i militari di Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Madesimo e i Vigili del fuoco del distaccamento di Mese, unitamente agli uomini del Soccorso Alpino della VII Delegazione, Stazione di Chiavenna. Allertati anche i carabinieri di Novate Mezzola. Le favorevoli condizioni meteo hanno consentito al velivolo di portarli a valle illesi.

M.Pu.