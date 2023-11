Si amplia la rete delle telecamere sul territorio

Si amplia la rete delle telecamere di videosorveglianza a San Felice del Benaco: con un nuovo investimento da 80mila euro, sono arrivati a 40 gli ‘occhi elettronici’ sul territorio. "L’impianto di videosorveglianza, per il quale avevamo investito circa 200mila euro ha mostrato la sua efficacia diventando uno strumento operativo e necessario non solo per la Polizia Locale, che lo utilizza quotidianamente, ma anche per le altre Forze dell’Ordine – ha ricordato il sindaco Simone Zuin -. Ha permesso di ricostruire gli eventi malavitosi e, in alcuni casi, è stato possibile identificarne i responsabili". Ora la rete sarà implementata con 9 nuove telecamere, ma ulteriori investimenti sono previsti anche per i prossimi anni. "Si è investito molto in tecnologie e mezzi per prevenire i reati sul territorio. Sono stati sostituiti tutti i mezzi, informatizzati alcune attività". F.Pa.