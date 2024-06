Sguardo al cielo. Visita serale a Villa Carlotta

Un percorso nel parco di notte, con creazione della mappa astronomica, picnic all’uliveto e laboratorio di disegno del paesaggio. La suggestiva visita serale al parco di Villa Carlotta di Tremezzina, celebre dimora storica affacciata direttamente sul Lago di Como, che si concluderà con una degustazione, è in programma venerdì 21 giugno con inizio alle 18.30. Immersi nella luce serale che regala al lago luci particolarissime, i partecipanti raggiungeremo l’uliveto dove, seduti sul prato, potranno ammirare l’incantevole panorama offerto dalle serate estive.

Durante la passeggiata sarà inoltre proposta un’attività di osservazione, che consentirà di realizzare una personale e artistica costellazione da portare a casa. Nell’area dell’uliveto si troveranno inoltre cavalletti e album da disegno, con tutto il necessario, per chi volesse immortalare il panorama come facevano i pittori di un tempo. La serata prevede infine un picnic. Adatta a tutti, l’iniziativa dura due ore e si svolgerà a partire da un minimo di dieci partecipanti, e comporta quindi l’iscrizione obbligatoria. Tutte le info si trovano sul sito di Villa Carlotta, o scrivendo a segreteria@villacarlotta.it. La dimora storica, è un luogo dove da sempre l’arte dialoga con la natura, in un contesto paesaggistico di grande fascino. Fu costruita a fine Seicento dai marchesi Clerici di Milano, e nel 1801 la proprietà passò a Giovanni Battista Sommariva, all’epoca presidente del Comitato di Governo della Repubblica Cisalpina, istituita da Napoleone Bonaparte in Italia settentrionale. Tuttavia una delle principali attrazioni della villa, e è il suo giardino, con parco botanico suddiviso in diverse meravigliose aree. Pa.Pi.