Fanno sesso in auto in pieno giorno davanti al Comune di Como: denunciata una coppia di francesi

Una coppia di francesi è stata denunciata per aver fatto sesso all’interno di un’automobile di sabato pomeriggio davanti all’ingresso del Comune di Como. A interromperli nel pieno del rapporto intimo sono stati gli agenti della polizia di Stato, che li hanno identificati e deferiti per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla frequente presenza di minori nella zona.

Protagonisti della vicenda sono un uomo di 55 anni e una ragazza di 23 anni. Erano a bordo di una macchina con targa francese nel parcheggio di via Bertinelli, all’angolo via Indipendenza, quando li ha raggiunti una pattuglia: qualcuno aveva segnalato l’atto sessuale al 112. Una volta sul posto, i poliziotti hanno raccolto le testimonianze di chi aveva assistito ai fatti e hanno accompagnato la coppia di in Questura.