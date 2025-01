Servizio civile universale, 20 posti nel Comasco: dove, requisiti e come fare domanda

Como, 8 gennaio 2025 - Fino al 18 febbraio è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei progetti di Servizio civile universale che si realizzeranno tra questo e il prossimo anno su tutto il territorio nazionale e all’estero. La proposta è aperta ai giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono impegnarsi in progetti di ampia rilevanza sociale nell’ambito educativo, culturale e assistenziale.

Il Csv - Centro di servizio per il volontariato Insubria, offre 20 posti per progetti che inizieranno tra primavera ed estate di quest’anno. Le opportunità sono a Como città e in altri paesi della provincia, Albese con Cassano, Fino Mornasco, Erba, Mariano Comense, Ponte Lambro, Uggiate con Ronago, principalmente nei settori educativo e culturale, con alcune posizioni legate all’assistenza alle persone fragili. A gennaio e febbraio Csv Insubria organizza incontri di approfondimento e orientamento aperti a tutti.

Il Servizio Civile Universale propone “dodici mesi per riscoprire il valore del bene comune, delle relazioni umane e della crescita personale”. Per molti giovani, si tratta della prima esperienza lavorativa concreta: ragazzi preparati, desiderosi di imparare e di mettersi in gioco, ma spesso senza le opportunità o i contatti necessari per avviare la loro carriera.

A loro si chiede un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi a fronte di un compenso mensile di 507 euro. L’opportunità è quella di lavorare in enti del Terzo Settore o pubblici e di svolgere attività di rilevanza sociale. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione si trovano sul sito del Csv di Como.