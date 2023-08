Lanzo, gasolio nascosto nel furgone per non pagare l’accisa: denunciato il conducente

Lanzo, 4 agosto 2023 – “Spallone” di combustibile per riscaldamento nei guai. I militari della tenenza di Oria della Guardia di finanza hanno sequestrato oltre 900 litri di gasolio nel corso di un controllo al valico di Val Mara, “porta” fra Lario e Svizzera nella zona del lago di Lugano.

Il sequestro è scattato dopo l’ispezione di un furgone guidato da un cittadino italiano in arrivo dalla Confederazione. Sul veicolo sono state trovate una cisterna in plastica in cui erano custoditi 950 litri di gasolio da riscaldamento e una tanica più piccola con 15 litri di gasolio per autotrazione.

Carburante che in Italia sarebbe stato sottoposto al pagamento dell’accisa: da qui la denuncia del conducente, accusato di aver violato le disposizione del Testo unico che norma le imposte sulla produzione e sui consumi. Tutto il gasolio a bordo del furgone è stato sequestrato.

I finanzieri, fra l’altro, hanno contestato all’uomo anche la violazione amministrativa prevista dal codice della strada sulla mancata osservanza delle prescrizioni dettate per il trasporto dei materiali pericolosi, applicando le sanzioni accessorie del ritiro della patente di guida e della carta di circolazione.