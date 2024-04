Senza dimora. Biglietti sospesi per il cinema

Quarantuno biglietti sospesi per persone senza dimora, che avranno così l’opportunità di andare al cinema. Un’iniziativa originale messa in campo da Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei e Associazione Perlar, che hanno dato il via al progetto CineRiparo, per dare visibilità e centralità a chi è spesso invisibile, e che, per motivi economici, difficilmente accede all’esperienza cinematografica. "Da anni portiamo avanti un modello di gestione del patrimonio culturale, museale e cinematografico all’insegna della massima partecipazione della comunità – spiega Stefano Karadjov (nella foto), direttore Fondazione Brescia Musei, che gestisce il cinema Nuovo Eden -. Veniamo da esperienze del 2023 molto significative, a partire dalla mostra Miseria e Nobilità del Ceruti, che ha messo il pubblico in contatto con la grande rappresentazione pittorica degli emarginati, identitaria della produzione artistica del ‘700 bresciano".

Con Fondazione Asm e Perlar, a novembre sono in programma 4 incontri in Pinacoteca Tosio Martinengo e Santa Giulia dedicati ai senza dimora. "Si crede spesso che queste persone non abbiano la gioia di vivere un progetto culturale. In realtà c’è anche questa esigenza. La nostra volontà è di far diventare il cinema sospeso un’iniziativa fissa".

Per ora, infatti, saranno dedicate delle proiezioni per il “cinema sospeso“ (la prima è il 13 aprile, con il film Le invisibili di Louis-Julien Petit), ma l’obiettivo è che i biglietti possano essere usati alla normale programmazione. Chiunque può lasciare un biglietto sospeso (al prezzo di 5,50 euro) al Cinema Nuovo Eden, online sul sito nuovoeden.it e a Poco Conto, il parco del riuso dell’Associazione Perlar (in Via Viotto 24). L’associazione organizzerà la proiezione con gli ospiti del centro diurno Riparo. F.P.