Selene fa 50 e cerca la cliente “storica“

Anche se è passato mezzo secolo al Selene Città Negozio di Erba sperano di riuscire a trovare la loro prima cliente, da invitare e farne l’ospite d’onore alla festa per i 50 anni della catena che verranno festeggiati il prossimo 15 aprile. L’unica traccia in possesso di Giorgia Cavalleri è una fotografia a colori che ritrae il momento del taglio del nastro, accanto a nonno Romolo Pozzi e nonna Dina Sassi, in quell’immagine datata 15 aprile 1973, si vede una giovane signora a cui nessuno però finora è riuscito a dare un nome.

"Qualche mese fa avevo fatto un appello nelle storie per trovare la nostra prima cliente del 1973 durante l’inaugurazione di Regal Cash - racconta Giorgia che ha affidato il suo appello anche ai social - Purtroppo la mia ricerca non ha ancora dato i suoi frutti, ma anche se mancano pochi giorni al nostro anniversario non mi voglio arrendere. La nostra bella signorina nella foto indossa un completino azzurro, grandi occhiali stile "Mina" e quel giorno è venuta con il suo cagnolino". Allora il negozio si trovava nel piano interrato di quella che sarebbe diventata la storica sede di viale Prealpi ed era un cash-and-carry, ovvero un punto vendita all’ingrosso. "Uno dei pochi indizi che ho a disposizione è che solo i possessori di partita Iva potevano entrare, quindi lei o la sua famiglia avevano un’attività all’epoca". R.C.