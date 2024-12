Sedicenne di Proserpio ferito alla testa dopo tentativo di rientro in discoteca Venus

Allontanato dalla discoteca, un sedicenne di Proserpio ha cercato di rientrare dal retro ed è caduto scavalcando la recinzione. La ferita alla testa gli ha fatto perdere i sensi.

Accasciato in un cespuglio alle spalle della discoteca Venus di via Sant’Abbondio, il giovane è stato trovato dal padre ieri mattina alle 8.30 grazie all’applicazione Trova Il Mio IPhone, attivata quando ha visto che il figlio non era rientrato e non rispondeva al telefono.

Portato al Sant’Anna, è stato ricoverato con una ferita lacerocontusa e un trauma cranico oltre a un principio di assideramento, con prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

La ricostruzione di quanto accaduto è stata fatta dalla Squadra Mobile grazie alle telecamere e allo stesso ragazzo, che ha confermato cosa gli era accaduto: cacciato dai buttafuori verso le 2, ha cercato di rientrare dalla porta posteriore trovandola chiusa. Ha quindi impilato alcune sedie e scavalcato la recinzione, cadendo e ferendosi.