Sedicenne aggredito alla stazione ferroviaria. Indagano i carabinieri

È stato aggredito e rapinato mentre era alla stazione ferroviaria da un uomo che si è avvicinato e lo ha preso per il collo. La vittima è un ragazzo di 16 anni di Cogliate, che domenica sera era in attesa del treno a Locate Varesino: un uomo che non aveva mai visto, straniero, gli si è avvicinato, lo ha preso per il collo facendolo cadere a terra, e si è impadronito del suo marsupio al cui interno c’erano i biglietti del treno, per poi scappare.

Il ragazzo ha subito avvisato il padre, che a sua volta ha chiamato i carabinieri, arrivati in stazione con una pattuglia di Appiano Gentile. I militari hanno subito individuato il ragazzo, invitandolo ad andare in pronto soccorso per farsi refertare e medicare. Le indagini sono ora in corso da parte dei carabinieri di Mozzate, competenti per territorio, che hanno acquisito le immagini di sorveglianza dell’area, per risalire all’aggressore.

Pa.Pi.