Il corpo ormai senza vita di un uomo di 36 anni, è stato recuperato ieri pomeriggio dai vigili del fuoco a Pellio Intelvi, in una zona scoscesa nel letto di un torrente all’altezza di via Provinciale. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Menaggio e Como, i carabinieri e il 118. Accertamenti per capire se si è trattato di una caduta accidentale o di un gesto volontario.