Scintille di Natale. Cinquanta eventi esaltano la festa

CANTÙ

Prenderà il via sabato alle 17 con un corteo di ballerini che attraverseranno a passo di danza il centro di Cantù la rassegna “Scintille di Natale“, che accompagnerà le feste in città con una cinquantina di eventi in programma da qui all’Epifania. Il corteo di ballerini percorrerà via Matteotti per concludersi in Piazza Garibaldi, la serata continuerà con l’emozionante esibizione di danza aerea della compagnia ZaMagA Athletic Dancers, culminando alle 18.00 con l’accensione delle luminarie e del grande albero di Natale a led, alto oltre 11 metri.

Oltre alle vie del centro e delle frazioni una cascata luminosa di led illuminerà il campanile di San Paolo, mentre quattro alberi di Natale verranno posizionati tra Piazza Garibaldi, Piazza Volontari della Libertà, piazza Orombelli e contadini di Fecchio e Vighizzolo, mentre Cascina Amata sarà impreziosita dalla decorazione di 10 alberi nella piazza principale.

Tanti gli eventi in programma, dal lancio di palloncini biodegradabili a cura della Pro loco Per Cantù (15 dicembre), i Magnan di Natale nel centro e nelle frazioni (14-15 dicembre), e l’arrivo di personaggi magici come Olaf, Babbo Natale e gli elfi. Le vie del centro saranno animate da spettacoli di giocolieri, trampolieri, carolers e artisti di strada, mentre location storiche come la Basilica di San Paolo e il Santuario Madonna dei Miracoli ospiteranno concerti e appuntamenti musicali, tra cui il Concerto d’Organo dell’Associazione Amici dell’Organo (8 dicembre) e Omnia Vincit Amor del Famoso Coro (7 dicembre). Roberto Canali