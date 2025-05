“Non mi hai salutato”, 16enne schiaffeggia un coetaneo sul bus: interviene la polizia

Como, 26 maggio 2025 – Lo ha accusato di non averlo salutato, e poi gli ha assestato due sberle in faccia, sul bus davanti a tutti. La Squadra Volante di Como ieri pomeriggio, ha sanzionato con un ordine di allontanamento, un ragazzo di 16 anni di origini pakistane, residente a Como ma di fatto domiciliato a Chiasso, con precedenti di polizia per rapina e reati contro la persona, già destinatario di altre misure amministrative come un Dacur e un Daspo Fuori Contesto.

Verso le 16.45 di ieri pomeriggio, una volante è stata mandata in piazza Vittoria, dove l’autista di un autobus si era fermato a causa di un’aggressione ai danni di un ragazzino minorenne, da parte di un coetaneo. Qualche istante prima, tra via Milano e via XX settembre, erano saliti due ragazzini di 16 e 17 anni che si sono seduti sui sedili anteriori. Il ragazzino pakistano si quindi alzato e li ha avvicinati, accusando uno dei due di non averlo salutato, e sferrandogli due sberle.

Portato in Questura, sono emersi i precedenti di polizia e i divieti amministrativi, per i quali non è stato ulteriormente denunciato perché la zona non rientrava in quella interdetta, ma è stato sanzionato con un Ordine di Allontanamento. Per tutti e tre i ragazzi, sono stati fatti arrivare in Questura i rispettivi genitori ai quali sono stati riaffidati i figli.