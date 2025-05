Violento scontro fra due auto . Gravissima ragazza di vent’anni

Uno scontro tra due auto avvenuto in via Prealpi ad Albavilla, e una ragazza di 20 anni in fin di vita. È il bilancio dell’incidente avvenuto sabato sera alle 22.20, che ha coinvolto due veicoli e causato sei feriti: da un lato una Fiat Panda su cui viaggiava una famiglia di Erba, padre di 49 anni, madre di 50 e le due figlie di 19 e 20 anni. Dall’altro una Citroen C3 con a bordo due ragazzi di 23 anni, un erbese alla guida, e un amico di Arosio. L’urto tra i due veicoli è avvenuto nel tratto rettilineo su cui si affacciano alcune attività commerciali con la recinzione che costeggia la strada: da una prima ricostruzione dei carabinieri del Radiomobile di Como, ancora da approfondire, la Citroen si stava immettendo in via Prealpi, quando ha impattato contro la Panda, colpita nella parte anteriore, che si è ribaltata. La Panda è finita contro il muretto di recinzione, completamente sfondata nella parte anteriore. Tutti gli occupanti sono stati feriti seriamente, estratti dall’auto dai soccorritori del 118 e trasportati all’ospedale Sant’Anna in codice giallo.

Ma le condizioni della ventenne, fin da subito sono apparse molto più preoccupanti: sbalzata fuori dall’abitacolo, ha riportato una frattura del bacino e un trauma cranico, che hanno spinto i medici a disporre il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Niguarda, dove è stata operata e ieri dichiarata fuori pericolo. Le prognosi dei genitori e della sorella, sono tuttora subordinate agli accertamenti medici, in un quadro clinico meno preoccupante. Infine ferite lievi per i due giovani sulla Citroen, a sua volta.

Sul posto, assieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Erba e quelli di Como, che hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada, rimasta momentaneamente bloccata al transito, sono intervenute quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata chiarita dai carabinieri: se il punto dell’impatto è risultato evidente, così come la posizione di Panda e Citroen al momento dell’incidente, occorrerà capire quale dei due conducenti ha la responsabilità di ciò che è accaduto.

Paola Pioppi