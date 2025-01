Sbarre mobili fuori dalle scuole. Più tutele con le strade chiuse

Per garantire la sicurezza degli studenti delle scuole comunali, ad Appiano Gentile hanno deciso di correre ai ripari e chiudere, parzialmente, la strada che porta ai vari istituti. Il progetto rientra in una revisione del comparto scolastico del paese, attraverso un investimento di oltre 400mila euro che saranno impiegati per rifare i marciapiedi, rendendoli più larghi e comodi da percorrere anche per i bambini con cartelle e zaini, che oggi sono dotati di rotelle, oltre a una maggiore dotazione di posti auto per consentire ai genitori di parcheggiare, alla giusta distanza dalle scuole, senza doversi fermare in strada.

Nell’attesa, per rendere fin da subito più sicuro l’accesso a elementari e medie, sono state installate due sbarre mobili, azionate manualmente, che consentiranno ai vigili di chiudere la strada che passa di fronte agli istituti. Il passaggio sarà vietato all’ingresso e all’uscita degli alunni, dalle 8 alle 8.45 e dalle 12.40 alle 13.15, unica eccezione per lo scuolabus che potrà transitare fermandosi proprio di fronte all’ingresso delle scuole. Le due sbarre sono state montate all’altezza della rotonda di via Caio Plinio e in via Filagna e saranno azionate dai vigili che avranno anche il compito di sorvegliare l’ingresso e l’uscita degli alunni.

Per il completamento degli interventi sul comparto sarà necessario attendere ancora qualche mese. Nel progetto rientra anche la sistemazione del marciapiede di via Isonzo, in prossimità delle scuole superiori, e l’ampliamento dei parcheggi di fronte all’istituto Pessina che passerranno da 12 a 30.

Ro.Can.