Discute coi pedoni e ne manda uno all’ospedale. Catturato giovane egiziano senza fissa dimora

LURAGO MARINONE (Como)Dopo la discussione con i pedoni, è sceso dall’auto e ha sferrato tre coltellate a uno di loro, ferendolo gravemente a una gamba e procurandogli una lesione che all’arteria femorale. L’aggressione è avvenuta in via Rusca a Lurago Marinone sabato alle 21, e ha condotto in carcere Mostafa Mohamed Ramadan Eslam, egiziano di 27 anni senza fissa dimora, accusato di tentato omicidio, lesioni personali e minaccia aggravata.

L’aggressione è scaturita da una lite con alcuni passanti che stavano attraversando la strada: Eslam, secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Appiano Gentile sentendo i testimoni, è sceso dall’auto impugnando un coltello a serramanico e ha colpito tre volte alla coscia sinistra un trentatreenne marocchino, residente a Fenegrò ma di fatto domiciliato dove è avvenuto il ferimento. Gli amici che erano con lui, mentre intervenivano in sua difesa hanno chiamato i carabinieri, arrivati pochi attimi dopo. Intanto una trentottenne di Lurago Marinone ha lanciato verso Eslam una bottiglia, colpendolo alla testa e procurandogli una leggera ferita. Quest’ultimo, per tutta risposta, ha preso dalla propria auto un’ascia e una catena, con cui stava minacciando gli amici della vittima, due uomini e due donne.

Ma a quel punto è arrivata la pattuglia, che ha disarmato il ventisettenne e lo ha bloccato. Gli sono stati sequestrati il coltello a serramanico che aveva in tasca e tutti gli altri attrezzi utilizzati per minacciare il gruppo di pedoni. Il ferito è stato portato al Sant’Anna in codice rosso e subito operato per suturare la lesione dell’arteria, poi ricoverato con prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Paola Pioppi