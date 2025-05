Colpi d’arma da fuoco nel bosco della droga

Intervento del Radiomobile dei carabinieri di Fino Mornasco sabato sera intorno alle 21 in una zona boschiva vicino a via Andrate Vecchia, a Fino Mornasco, dove erano stati esplosi tre colpi di arma da fuoco. A dare l’allarme è stato un testimone che ha visto arrivare un’automobile da cui sono scesi tre uomini diretti verso il bosco, sunito seguita da un’altra vettura poco prima che venissero esplosi i colpi. Sul posto è stata abbandonata una Volvo intestata a un ucraino residente a Cermenate, che i militari al momento non sono ancora riusciti a rintracciare, raggiunta da due proiettili nella ruota e su una delle portiere. Sul veicolo sono state inoltre repertate tracce di sangue. A bordo c’erano poi una dose di eroina e un telefono cellulare. Nel frattempo nessuno si è presentato negli ospedali della zona.