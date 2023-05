Sangue sulla Statale dei Giovi Scontro fra motociclisti: muore centauro 49enne

di Paola Pioppi

La moto pare non abbia frenato in tempo, è arrivata a ridosso di un’altra moto che la precedeva e che si era fermata in mezzo alla strada per una manovra di svolta. Il conducente non è riuscito a evitarla né a fermarsi, lo spazio di frenata era ormai troppo stretto. L’ha urtata, finendo sbalzato a terra. Da quell’istante Roberto Oriani, 49 anni di Cermenate, è andato incontro a una sequenza rapidissima e letale. È scivolato sull’asfalto, ha perso il casco mentre finiva verso un altro veicolo, pare un camion, morendo praticamente sul colpo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio pochi minuti prima delle 16 a Cermenate, sulla statale dei Giovi, nel tratto rettilineo all’altezza con l’incrocio con via Nino Bixio.

Illeso invece il conducente dell’altra moto, un uomo di 33 anni che non ha avuto bisogno di cure. Le condizioni di Oriani sono invece apparse subito drammatiche, a partire dal casco sbalzato durante la caduta, la cui causa è ora da capire. Quando è slittato sull’asfalto, arrivando fino a urtare un mezzo che stava arrivando sulla sua traiettoria, probabilmente aveva già smesso di vivere. Si tratta tuttavia di una ricostruzione molto imprecisa, ipotesi dei primissimi rilievi che ora dovranno essere confermati con ulteriori accertamenti tecnici. È però certo che l’incidente è iniziato con l’urto della moto guidata da Oriani, contro quella ferma per la manovra di svolta. La Statale dei Giovi è rimasta bloccata a lungo per consentire ai carabinieri di svolgere i rilievi, supportati dalla polizia locale, che ha gestito la viabilità. Sul posto sono intervenuti anche i vigli del fuoco, che hanno verificato le condizioni di sicurezza della strada dopo l’impatto tra le due moto. I mezzi coinvolti sono stati messi sotto sequestro, su disposizione del magistrato di turno della Procura, Giuseppe Rose, che nelle prossime ore darà incarico per svolgere l’autopsia sulla vittima, esame necessario a fornire particolari utili a fare chiarezza sull’incidente.