San Carpoforo e Baradello da scoprire

Si chiama "Archeotour" l’itinerario speciale in programma domenica, che prevede la visita a due dei monumenti più significativi del territorio: la Basilica di San Carpoforo, che sarà aperta per l’occasione, e il Castel Baradello di Como, circondati dal Parco Regionale Spina Verde. Le visite guidate saranno curate dalla Società Archeologica Comense e da Slow Lake Como. La Basilica di San Carpoforo, visitabile in via straordinaria, è sorta alla fine del IV secolo, ed è stata la prima Basilica della diocesi di Como e la sua prima cattedrale. Il Castel Baradello, costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa, è invece il simbolo della città, e dalla sua torre si gode un panorama mozzafiato su Como e il primo bacino del Lago. La partenza è prevista alle 14.30 da via San Carpoforo, previa iscrizione sul sito di Slow Lake Como, come per tutte le altre iniziative, e avrà una durata di un paio d’ore. Sabato e domenica, fino al 30 giugno dalle 9.30 alle 18.00, è inoltre prevista l’apertura del Castel Baradello, con tour guidato della prima e seconda cerchia del Castello e salita all’interno della torre da cui si gode una vista unica su Como.

Sabato sera alle 21.30 il tour serale del castello: pile alla mano, si attraversano i boschi in compagnia di una guida, per andare alla scoperta della storia e dei segreti del Castello e ammirare dall’alto un panorama suggestivo, le luci della città e il Lago. Infine domenica 16 giugno alle 9.30 "Io sono Parco - Io sono foglia", percorsi guidati di benessere psicofisico all’interno del Parco Regionale Spina Verde, della durata di 3 ore e mezza: attraverso la connessione con la natura, si andrà alla scoperta di se stessi. Inoltre fino al 30 giugno nella torre è allestita la mostra "Cosmos’ Flag" di Lorenza Morandotti.

Paola Pioppi