Sala d’attesa a nuovo. Cantiere in stazione

Rimarrà chiusa tutto il mese la sala d’attesa della stazione di Erba, lungo la linea Seveso-Asso, trasformata in un cantiere per una serie di lavori di riqualificazione che interesseranno le pareti, la pavimentazione, il controsoffitto e l’illuminazione. L’intervento rientra nel più ampio piano di rifacimento di 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como, finanziato da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro. In provincia di Como sono già state sistemate le stazioni di Arosio, Lambrugo e Canzo, ma anche Erba rientra nel novero di quelle in parte già riqualificate visto che negli anni scorsi si è provveduto alla sistemazione dell’immobile e nelle scorse settimane si è aperto un cantiere anche per la sistemazione del sottopasso, utilizzato dagli studenti per raggiungere gli istituti scolastici che si trovano in prossimità dello scalo cittadino.