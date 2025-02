Como, ruba birra al supermercato: arrestato per violenza contro l'addetto alla vigilanza

Como, 23 febbraio 2025 - È stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile di Como, l’uomo che nel pomeriggio di ieri dopo aver asportato 4 lattine di birre dal Carrefour di viale Recchi, aveva usato violenza contro l’addetto alla vigilanza che lo aveva bloccato.

Quando i carabinieri sono intervenuti, il dipendente stava ancora trattenendo l’uomo a fatica. Si tratta di un cittadino straniero, in Italia senza fissa dimora, che ha continuato a dimenarsi in maniera agitata, scagliandosi persino contro i due Carabinieri, spintonandoli e cercando di lasciare la presa, tanto che, con non poca fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo conducendolo in caserma, dove lo hanno dichiarato in stato di arresto per rapina impropria e resistenza a un pubblico ufficiale. Trattenuto presso le camere di sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di lunedì 24 febbraio.