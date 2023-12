Como, ruba la bici elettrica a un rider: il fattorino si lancia all’inseguimento e fa arrestare il ladro

Como – È stato rapinato della sua bicicletta elettrica mentre svolgeva il giro di consegne in centro città, ma il rider è riuscito a far arrestare il suo aggressore. La polizia è intervenuta con una pattuglia della Squadra Volante ieri sera verso le 22 in piazza Duomo, dove la vittima si era messa all’inseguimento dell’uomo che pochi attimi prima gli aveva rubato la bicicletta elettrica, approfittando di una consegna che il rider stava facendo in viale Lecco. Il ladro è stato inseguito dal derubato che allo stesso tempo ha chiamato il 112, e che lo ha raggiunto, cercando di riprendersi la bicicletta: qui è nata una violenta colluttazione con il ladro, che ha più volte colpito al volto la vittima. A quel punto l’uomo, un italiano di 35 anni senza fissa dimora, ha abbandonato la bicicletta ed è fuggito a piedi, sempre rincorso da rider, fino a d arrivare in piazza Duomo, dove è stato intercettato e bloccato dalla polizia. Portato in Questura, è stato è stato arrestato per tentata rapina, in attesa del direttissimo che si svolgerà domani mattina.