Como, ruba alimenti al supermercato cerca di scassinare le casse: arrestato

Como, 21 ottobre 2024 – È stato arrestato in flagranza di reato, mentre accumulava merce alimentare, tra cui due prosciutti crudi, e cercava di scassinare le casse del supermercato Gran Mercato di Sagnino, colpendole con una pietra.

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Pio XI a Sagnino ieri mattina alle 6.30, quando ha iniziato a suonare l’allarme. Ma l’uomo, un milanese di 34 anni di fatto senza fissa dimora, ha continuato a forzare le casse alla ricerca di contanti, senza abbandonare la refurtiva, quantificata in circa 900 euro di valore, e senza scappare. Ad attirare la polizia è stato il sistema di allarme, attivato dopo aver forzato una delle porte di sicurezza. È stato arrestato in flagranza di reato e processato questa mattina per direttissimo per furto aggravato. Ha patteggiato 11 mesi di reclusione, senza sospensione a causa dei suoi numerosi precedenti.