Rovello Porro, tragedia da monossido in casa: morta ottantenne, grave il marito

Rovello Porro (Como), 25 febbraio 2025 – Tragedia questa notte in una abitazione di via Como a Rovello Porro, dove una donna di 81 anni è morta a causa delle esalazioni da monossido di carbonio, e il marito di 85 anni è rimasto gravemente intossicato.

L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto 45 minuti dopo la mezzanotte, assieme al personale del 118. Per la donna non c’è più nulla da fare, e il suo decesso è stato subito dichiarato dal medico, mentre l’uomo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. I rilevatori in dotazione ai vigili del fuoco hanno confermato la presenza del gas.

Sul posto sono intervenute due squadre di Lomazzo e Lazzate, oltre ai carabinieri di Lomazzo. Il locale in cui si è sprigionato il gas è stato messo sotto sequestro, gli accertamenti sono in corso.