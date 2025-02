Grumello, famiglia intossicata da monossido salvata grazie alla camera iperbarica

Grumello del Monte (Bergamo) – Intossicazione da monossido: genitori e bambino salvati grazie alla camera iperbarica.

L’allarme è scattato alle prime ore di ieri, domenica 23 febbraio, quando un appartamento di via Don Luigi Belotti a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, è stato invaso dal monossido di carbonio, il killer silenzioso. Pare che la diffusione del gas killer sia da imputare al malfunzionamento della caldaia del bagno.

I tre inquilini, mamma papà e il figlio di 7 anni, sono riusciti a dare l’allarme e sono stati soccorsi e trasportato al Policlinico San Marco di Zingonia. Da qui, vista la gravità della situazione, sono stati trasferiti in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia, per un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza.

La camera iperbarica ha permesso ai tre intossicati di ristabilirsi, e, una volta fuori pericolo, sono stati nuovamente portati al Policlinico.