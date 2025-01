Como, esalazione di monossido: una famiglia in ospedale

Como, 26 gennaio 2025 – Esalazione di monossido di carbonio questa mattina – do,enica 26 gennaio – in una abitazione di Como, in via Battista Tettamanti, in cui vive una famiglia composta da genitori e figli.

I vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti alle 6.30 assieme al 118 all'interno di un appartamento dove, grazie alla strumentazione in dotazione, è stata subito riscontrata la presenza di una concentrazione di monossido di carbonio proveniente da un braciere artigianale, che si trovava nella camera da letto matrimoniale.

Un uomo di 50 anni e la moglie di 42 anni, di origine tunisina, sono stati trasportati in ospedale in codice rosso e subito sottoposti a trattamenti urgenti. I tre figli, che dormivano in un’altra stanza, e non sono stati esposti all’esalazione, sono stati portati in ospedale a titolo precauzionale.