Como, si rompono le acque mentre va in ospedale: scortata dalla polizia

Como, 24 ottobre 2024 – Stava per partorire mentre si trovava in dogana a Como, ed è arrivata in ospedale in tempi brevissimi grazie all’intervento di una pattuglia della polizia stradale.

La protagonista è una donna di 40 anni originaria di El Salvador in avanzatissimo stato di gravidanza, che ha temuto di non arrivare in tempo all’ospedale Valduce, dove era seguita. Ma grazie alla polizia che l’ha scortata in sirena, la situazione di emergenza è stata risolta. Poco dopo il loro arrivo in ospedale, dove la donna è stata subito presa in carico dal personale sanitario, è nato il terzo figlio della coppia.

E’ accaduto una settimana fa, e ora la famiglia ha voluto ringraziare la polizia per la tempestività e professionalità, inviando una lettera di gratitudine al comando della Stradale di Como. “Al mattino presto – scrive il marito – a mia moglie si è rotto sacco amniotico. Subito ci siamo messi in auto, e per velocizzare il tragitto siamo passati da Lugano. Ma dopo soli dieci minuti, sono arrivate le prime contrazioni. Ho chiamato il Valduce chiedendo di prepararsi al parto, ma nel frattempo le contrazioni arrivavano ogni sei minuti. Così appena passata la dogana abbiamo chiesto aiuto: credo che non ce l’avremmo mai fatta senza gli agenti Fabio e Andrea. Pioveva a dirotto e la città era intasata di traffico. Io e mia moglie li ringraziamo tanto, e ci ha fatto piacere che la sera hanno voluto sapere come era andata. È molto bello sapere che nelle forze dell’ordine si possono incontrare persone squisite e ben disposte ad aiutare il prossimo. Grazie mille”.