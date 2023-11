Como, brucia l’ex Ticosa: vigili del fuoco all’opera per domare l’incendio

Como, 9 novembre 2023 – I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 2.30 a Como in via Achille Grandi, accanto allo stabile Cash and Carry Maxigross all’interno dell’area ex Ticosa, per domare l’incendio che ha coinvolto alcuni rifiuti ingombranti al piano interrato, tra cui suppellettili, tavoli e armadi.

I fumi generati dal rogo si sono propagati all'intero fabbricato di cinque piani. All'interno dell'immobile, utilizzato come alloggio di fortuna, è stato allontanato un uomo che dormiva su alcuni cartoni.

Dopo essere stato visitato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Assieme alle due squadre dei vigili del fuoco, sono intervenute anche due pattuglie della Squadra Volante.