Dodici escursionisti salvati e 29 interventi di ricerca e soccorso: l'estate del Roan della Gdf

Como, 27 settembre 2024 - Durante la scorsa stagione estiva, gli elicotteri della Guardia di Finanza del Roan di Como, con sede a Venegono Superiore, hanno preso parte a 29 interventi di ricerca e soccorso, portando in salvo 12 escursionisti e individuando 4 dispersi senza vita.

“Il bilancio dell’attività svolta – spiega la Gdf - è rappresentativo di una decisa volontà della Guardia di Finanza di offrire un servizio di prossimità, finalizzato alla salvaguardia della vita umana in ambiente montano”. Presso la Sezione Aerea di Varese, infatti, è stato predisposto un piano di intervento rapido che ha previsto, con una periodica turnazione, la presenza nel Reparto di volo di tecnici di elisoccorso delle Stazioni del Soccorso Alpino del Corpo, pronti a muovere a bordo degli elicotteri negli scenari di soccorso, emergenziali e calamitosi verificatisi sulle montagne della Lombardia, del Piemonte e della Valle d’Aosta. Il Reparto di volo è stato impegnato anche nell’emergenza di protezione civile che, il 30 giugno, ha colpito la Valle d’Aosta e il Piemonte. In quell’occasione, l’arrivo della “Volpe” (nominativo radio degli elicotteri della Guardia di Finanza) ha consentito di evacuare oltre 60 persone rimaste bloccate a causa dell’ondata di piena della Dora Baltea e della conseguente esondazione di alcuni torrenti nei pressi di Valnontey e Cogne. Nei servizi di ricerca e soccorso in ambiente montano si è confermata particolarmente utile la tecnologia “Imsi – Imei Catcher”, in dotazione agli aeromobili del Corpo, capace di localizzare apparecchi di telefonia cellulare, rilevare terminali satellitari, monitorare i dati di posizione dei relativi utenti e individuare i codici identificativi Imsi e Imei".