Ristorexpo edizione numero 27. Sono 18mila gli operatori coinvolti

L’ultima giornata della 27^ edizione di Ristorexpo, si è conclusa con lo chef Davide Oldani, che ha incontrato gli studenti delle scuole alberghiere. Ai ragazzi ha voluto trasmettere il valore e la bellezza della professione del cuoco. "È con grande soddisfazione che chiudiamo anche questa edizione di Ristorexpo – commenta Fabio Dadati, Presidente della Fondazione Lariofiere - che ha visto la partecipazione di oltre 18mila operatori. Un risultato significativo per il settore dell’ospitalità e della ristorazione che conferma ancora una volta il ruolo strategico della manifestazione come motore di business e opportunità per le aziende del settore".

Soddisfazione da parte di Giovanni Ciceri, ideatore e curatore della storica manifestazione "È stata un’edizione che ha proposto contenuti numerosi e di valore sia economico che culturale. Una piacevole conferma il gradimento degli operatori, sui quali anche quest’anno abbiamo concentrato il nostro impegno e le nostre risorse".

Infine la premiazione del concorso Ristorexpo Young Cup organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi che ha visto impegnati 214 studenti appartenenti a 20 diverse scuole, andato al team Rovereto 2025 dell’Istituto Alberghiero di Rovereto, seguito dai team Il Crinale e Goostose esperienze entrambi dell’Istituto Ballerini di Seregno, a Lucrezia Briani del Collegio Ballerini, seguita da Chiara Sozzi, dell’Enaip di Como e Matteo Venturelli del Collegio Castelli di Saronno.

Pa.Pi.