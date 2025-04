Rissa fra carcerati. Tre uomini in divisa al Pronto soccorso

Non c’è pace al carcere Bassone, da anni costantemente al vertice della classifica dei penitenziari più sovraffollati non solo della Lombardia, ma di tutta Italia. L’ultima aggressione si è consumata venerdì sotto forma di una violentissima rissa scoppiata tra due sezioni di un reparto di etnie diverse. Alcuni detenuti marocchini si sono messi a litigare con dei compagni albanesi, dalle parole si è passati ai fatti e ad andarci di mezzo sono stati tre agenti della Penitenziaria, intervenuti per riportare la calma e aggrediti a loro volta. I tre agenti sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso e sono stati chiamati rinforzi anche da Milano. "Il personale di Polizia penitenziaria di Como con professionalità e sacrificio è riuscito con non poca fatica a ripristinare l’ordine e la sicurezza all’interno delle due sezioni della struttura oramai abbandonata a se stessa - sottolineano Alfonso Greco e Donato Capece segretario per la Lombardia e segretario generale Sappe, il sindacato della penitenziaria - Quel che sta succedendo nelle ultime settimane è di inaudita gravità ed è la conseguenza dello scellerato smantellamento delle politiche di sicurezza delle carceri attuato nel passato".