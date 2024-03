Riapre domani la Brescia-Iseo-Edolo. Potenziata con nuove corse orarie

Treni, riapre la Brescia-Iseo-Edolo che dal 21 settembre 2023 era chiusa nel tratto Marone-Pisogne a causa di un incidente automobilistico dai contorni drammatici, con un uomo che ha perso la vita a bordo del suo camion precipitato sulla linea ferroviaria all’altezza della ciclopedonabile Vello-Toline. Non solo: l’offerta sarà potenziata e le corse da Brescia a Edolo diventeranno 28.

"Oggi termineranno gli interventi di ripristino della tratta Pisogne-Marone, svolti dal gestore dell’infrastruttura Ferrovie. E da domani i treni torneranno a viaggiare sulla tratta che in questi mesi è stata coperta da un servizio svolto dai bus – spiegano Trenord e Ferrovie Nord Milano – L’interruzione fra Pisogne e Marone Zone ha reso necessaria la rimodulazione della circolazione sulla linea, con l’attivazione di un servizio sostitutivo su bus anche fra Breno ed Edolo per agevolare la gestione dei convogli. Da domani i treni torneranno a raggiungere Edolo come previsto dall’orario. Con il ripristino, sarà potenziata l’offerta ferroviaria su Edolo: undici corse della linea regionale Brescia-Iseo-Breno prolungheranno la corsa fino alla stazione che sarà raggiunta complessivamente da 28 corse al giorno".

Un anno travagliato termina dunque con notizie positive in occasione dell’imminente arrivo della stagione turistica, dato che le interruzioni negli ultimi dodici mesi sono state diverse e non per responsabilità delle società di gestione dell’infrastruttura e dei treni. "Finalmente – evidenzia l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – ripristiniamo una tratta importante per il bresciano, potenziandola con nuove corse orarie. Un servizio atteso dai viaggiatori del territorio, dopo anni di criticità e disagi, che certamente porterà benefici anche da un punto di vista turistico e attrattivo permettendo di raggiungere con maggior comodità e puntualità località di indiscussa bellezza della nostra Lombardia. Si tratta di un altro tassello nell’ambito di un progetto strategico che vedrà il completo rinnovo della flotta entro il 2025, con 214 nuovi convogli a fronte di un investimento regionale di 1,7 miliardi".

Milla Prandelli