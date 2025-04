Revisione ultimata. La funicolare in servizio da lunedì

Ultimo week-end senza funicolare a Brunate dove c’è grande attesa per il ripristino del collegamento diretto con Como rimasto chiuso dalla metà di febbraio per lavori di manutenzione. Un problema durante la settimana per i pendolari, costretti a fare avanti e indietro in auto o in autobus, ma soprattutto durante il fine settimana per l’assalto dei turisti che non si lasciano scoraggiare dalla strada tutta a tornanti. Le ultime due domeniche è stato quasi impossibile muoversi in centro paese. Per fortuna da lunedì le cose torneranno alla normalità grazie alla ripresa delle corse della funicolare che in queste settimane è stata revisionata. Grazie a un contributo di 229mila euro da parte di Regione Lombardia si è provveduto alla revisione quinquennale dei freni delle vetture e alla sostituzione dell’impianto di videosorveglianza. Garanzie di sicurezza indispensabili per una delle attrazioni più popolari del lago di Como che lo scorso novembre ha festeggiato 130 anni di servizio. Da lunedì i due vagoni riprenderanno la salita e la discesa da Como a Brunate in sette minuti, ogni giorno dalle 6 del mattino alle 22.30, il sabato e in estate il turno si prolunga fino alle 24.

Ro.Can.