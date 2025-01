Como, da furti a danneggiamenti: 24enne in carcere per una lunga serie di reati

Como, 2 gennaio 2025 – Condanne accumulate per una serie di reati tra cui furto, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, false attestazioni, lesioni personali, ubriachezza e danneggiamento: in tutto 4 anni e 6 mesi di reclusione, che hanno condotto in carcere un cittadino ecuadoregno di 24 anni, in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Como.

È stato eseguito dalla polizia a carico dell’uomo, entrato in Italia a settembre 2008 per motivi familiari, che aveva regolarmente soggiornato in Italia fino alla scadenza del suo ultimo permesso nel 2023. Ma poi la richiesta di rinnovo del permesso non era stata accolta. In attesa della valutazione del rimpatrio definitivo, il ventiquattrenne era stato sottoposto all’obbligo di firma due volte a settimana, nei giorni di martedì e giovedì. Fino a ora, quando è arrivato l’ordine di carcerazione.