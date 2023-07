Como, tentano colpo in un distributore oltreconfine: la cassiera reagisce e fa scappare i rapinatori

Como, 28 luglio 2023 - Tentata rapina all’ora di pranzo subito dopo il confine in un distributore di Vacallo, in via del Breggia, dove due uomini sono entrati nel negozio della stazione di servizio con il casco in testa e hanno minacciato le due cassiere intimando di consegnare loro tutto il denaro che avevano. Una delle due donne non si è intimorita e ha affrontato uno dei rapinatori ingaggiando una colluttazione nel momento in cui stava cercando di aprire la cassa, a questo punto i due nel timore che arrivasse qualcuno hanno deciso di desistere e sono fuggiti a bordo di una moto scappando in direzione del confine con l’Italia. La cassiera è stata visitata dai sanitari e apparentemente non avrebbe riportato ferite. Le ricerche dei rapinatori, sinora senza esito, sono scattate immediatamente.