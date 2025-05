Riapre il posto estivo della Stradale. Regina presidiata

È ripartita, come ormai ogni anno, l’attività del distaccamento di Tremezzina della Polizia Stradale di Como. Fino al 15 ottobre sarà operativo il posto estivo, con assegnati 6 agenti coordinati da un ispettore. Pattuglieranno la Statale Regina a bordo di motocicli e di auto, con turni fissati dalle 7 alle 19, e la possibilità di prolungare il servizio nelle fasce serali, soprattutto nei fine settimana.

Tra i principali compiti degli agenti, quest’anno c’è il monitoraggio del rispetto dell’ordinanza Anas, in vigore fino al 15 novembre, che limita il transito di mezzi pesanti e pullman. In generale la Polstrada si occuperà di mantenere sotto controllo la circolazione stradale, per garantire la fluidità del transito delle migliaia di mezzi che percorrono la Regina, e il rispetto delle norme del codice della strada.

La presenza degli agenti del distaccamento di Tremezzina, integra le altre forze di polizia del territorio– carabinieri, guardia di finanza, polizie locali – focalizzandosi su una mansione specifica che, nei mesi estivi, diventa il principale problema della Regina: non solo in termini di gestione di un traffico costantemente congestionato, aggravato dalle presenze turistiche, ma anche di pericolosità dell’unica strada che collega nord e sud della provincia di Como.

Pa.Pi.