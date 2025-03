Pusher e pregiudicati. Sigilli al locale pubblico

Spaccio di droga e pregiudicati tra i clienti. I controlli dei carabinieri di Lecco e Valmadrera ad alcuni locali pubblici, sono sfociati nella temporanea sospensione della licenza del bar La Santa, in via alla Santa 40 a Civate. Il provvedimento è stato notificato ieri, per la durata di 15 giorni, in violazione dell’articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, emesso dal Questore su richiesta dei carabinieri. La chiusura scaturisce infatti dagli accertamenti fatti sia dalla stazione di Valmadrera che dal Radiomobile di Lecco, che hanno indagato su una attività di spaccio di stupefacenti che si ritiene ruotasse attorno al locale. All’interno del quale, durante i controlli sulla clientela e le identificazioni, sono state anche trovate persone con precedenti penali. Il Questore di Lecco, a cui spetta la competenza per questi provvedimenti, ha quindi emesso il provvedimento riconducibile a motivi di ordine pubblico, eseguita ieri con la notifica la titolare, quando sono anche stati messi dai militari i sigilli al locale.