Pronto soccorso salvo. L’esultanza del comitato : "Felici, vigileremo sui fatti"

L’annuncio di Guido Bertolaso che ha garantito il mantenimento del Pronto soccorso e del servizio di emergenza-urgenza all’ospedale Erba-Renaldi è stato accolto con favore anche dal comitato che nei mesi scorsi ha raccolto oltre 14mila firme per chiedere di mantenere i servizi sul Lario. "Una decisione che accogliamo con gioia dopo tante incertezze e silenzi – sottolinea la portavoce Giovanna Greco –. Il comitato continuerà a fare la sua parte, a vigilare che le dichiarazioni siano seguite dai fatti. Da tutta la vicenda abbiamo imparato il valore di non arrendersi e di restare uniti anche per affrontare le criticità che sono di competenza degli amministratori locali e di tutto il territorio. L’offerta di case per gli operatori sanitari, che già lavorano o verranno a lavorare nel presidio sanitario di Menaggio, è il primo passo. Il nostro territorio deve essere attrattivo anche per il lavoro".

Proprio sulla necessità di trovare degli alloggi da mettere a disposizione se non gratuitamente almeno a prezzi convenzionati ha insistito in maniera particolare l’assessore al Welfare di regione Lombardia Bertolaso, chiedendo il contributo delle amministrazioni locali, ma anche dei privati. Proprio all’Erba-Rinaldi per assicurare l’alloggio a dodici infermieri provenienti dal Sud America assunti con contratto interinale fino a fine anno l’Asst Lariana ha deciso di organizzare un convitto all’allestito all’interno dell’area dell’ospedale che prima accoglieva il servizio psichiatrico. Una soluzione comunque provvisoria perché a luglio il convitto dovrà essere chiuso per consentire il trasferimento dell’ospedale di comunità. Un problema quello della mancanza di alloggi a prezzi ragionevoli in Centro e Alto lago comune anche al settore alberghiero, che ha ovviato almeno in parte attraverso degli appartamenti che vengono messi a disposizione dei dipendenti stagionali. Da tempo i sindacati degli infermieri chiedono ad Asst Lariana di fare la stessa cosa con i camici bianchi, ristrutturando e mettendo a disposizione degli immobili di proprietà. Una soluzione comunque complessa sul lago.