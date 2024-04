Como, formalizzato l’incarico al nuovo procuratore capo Massimo Astori: 32 anni di servizio nel territorio

Como, 10 aprile 2024 – Il nuovo Procuratore Capo di Como, Massimo Astori, ieri mattina ha prestato giuramento davanti al Tribunale – Paola Parlati, Valeria Costi, Carlo Cecchetti – formalizzando il suo incarico. La nomina, da parte del Consiglio superiore della natura, risale allo scorso 20 marzo, con proposta unanime della Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura.

In magistratura dal 1987, Astori prosegue quindi il suo lavoro a Como iniziato nel 1996, dapprima come sostituto procuratore, e successivamente come facente funzioni nell’ultimo anno e mezzo.

Nel motivare la sua nomina, è stato sottolineato il suo “ininterrotto esercizio di funzioni inquirenti, da 32 anni: un tragitto nel quale ha maturato esperienze trasversali ma anche altamente specialistiche… anche il “costante apporto gestionale fornito alla dirigenza, con svariati incarichi di collaborazione”, ma anche il “costante apporto gestionale fornito alla dirigenza, con svariati incarichi di collaborazione”.